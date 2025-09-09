Domenico Tedesco Yahudi mi, Hristiyan mı, Tedesco dini ne? Tedesco İsrailli mi, aslen nereli?

Domenico Tedesco'nun kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında bulunduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle genç yaşına rağmen teknik direktörlükte kaydettiği çıkış, onu Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

Doğum tarihi:

12 Eylül 1985 (39 yaşında)

Doğum yeri:

Rossano, İtalya

Boyu:

1,78 m (5 ft 10 in)

Avrupa futbolunda genç teknik direktörler arasında hızla yükselen Domenico Tedesco, kısa süre içinde elde ettiği başarılarla futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Futbolculuk kariyerinde profesyonel anlamda uzun bir yol kat etmese de, antrenörlükte attığı adımlar onu Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde önemli kulüplerin başına taşımıştır.

DOMENICO TEDESCO NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

12 Eylül 1985'te İtalya'nın Cosenza kentinde dünyaya gelen Tedesco, ailesiyle birlikte küçük yaşlarda Almanya'ya göç etmiştir. Çocukluk ve gençlik dönemini burada geçiren teknik adam, eğitimini de Almanya'da tamamlamış ve futbol dünyasına bu ülkede adım atmıştır. Hem Alman hem de İtalyan vatandaşı olan Domenico Tedesco günümüzde 39 yaşındadır.

DOMENICO TEDESCO'NUN KARİYERİ VE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlük yolculuğuna oldukça genç yaşlarda başlayan Tedesco, 2017'de 2. Bundesliga ekiplerinden Erzgebirge Aue ile ilk deneyimini yaşamıştır. Kısa sürede gösterdiği performansla aynı yıl Schalke 04'ün başına getirilmiş ve takımı ilk sezonunda Bundesliga ikinciliğine taşımıştır.

2019'da Almanya'daki görevinden ayrılan Tedesco, kariyerine Rusya'da devam etmiş ve Spartak Moskova'nın başında başarılı sonuçlar almıştır. 2021'de Almanya'ya dönerek RB Leipzig'i çalıştıran teknik adam, burada DFB-Pokal şampiyonluğu kazanmış ve Avrupa arenasında da adından söz ettirmiştir.

2023 yılında Belçika Milli Takımı'nın başına geçen Tedesco, Avrupa Şampiyonası'nda takımını yöneten isim olmuştur. Ancak 2025 yılının başlarında bu görevinden ayrılarak kariyerinde yeni bir döneme girmiştir.

DOMENICO TEDESCO YAHUDİ Mİ?

Kamuya açık biyografilerde Tedesco'nun İtalya'nın Rossano şehrinde doğduğu, çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Almanya'ya göç ettiği ve burada eğitim hayatını sürdürdüğü aktarılmaktadır. Etnik kimliği İtalyan olarak bilinmektedir. Dinî kimliği konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır ve Yahudi olduğuna dair güvenilir bir bilgi mevcut değildir.

Bununla birlikte, Tedesco soyadı etimolojik olarak dikkat çekicidir. "Tedesco" kelimesi İtalyanca'da "Alman" anlamına gelir ve Almanca "Deutsch" kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Bu soyadı, İtalya'da yaygın olduğu gibi Yahudi toplulukları arasında da görülmektedir. Tarihsel kaynaklarda, özellikle 16. yüzyılda Venedik'te yaşayan Alman kökenli Yahudilerin "Natione Tedesca" olarak anıldığı belirtilmektedir.