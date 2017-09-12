Domates Üreticisi Maliyetini Bile Kurtaramadı

Mersin'in Silifke ilçesinde toplam 360 dönüm arazide yaklaşık 90 ayrı üreticiye ait domatesler dalında kaldı. Kırsal kesimlere büyük umutlarla diktiği domateslerini satamayan üreticiler, büyük sıkıntı yaşıyor.



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, ilçeye bağlı İmamlı Mahallesi'nde domates tarlasını gezdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylada domatesin para etmemesi sebebiyle dalında kaldığını ve üreticilerin mağdur olduğunu söyledi.



Üreticilerin domatesin yüzde 20'lik kısmını hasat ettiğini belirten Doygun, "Girdi fiyatları çok pahalı, su parayla, gübre parayla, ilaçları var, işçilik var. Çiftçimiz perişan durumda. Maalesef domates bu sene para etmedi ve domates eken çiftçilerimiz çok mağdur" dedi.



Doygun, ilçe genelinde her yıl 18 bin 500 dönüm arazide yaklaşık 200 bin ton domates üretimi yapıldığını söyledi.



İmamlı Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Oğuz ise, "Mahallemizde 90 kişi 360 dönüm arazide domates üretimi yapıyor. Ancak Rusya'ya ihracatın olmaması sebebiyle domates dalında kaldı" dedi.



Girdi fiyatlarının çok yüksek olduğunu, üretimi yapılan domatesin yüzde 20'lik kısmının iç piyasaya satıldığını vurgulayan Oğuz, kalan ürünlerin ise dalında kaldığını belirtti.



Dalında kalan domatesin ise toplanıp dışarı çıkarılmaması halinde de asitlerinin tarlaya zarar vereceğini anlatan Oğuz, bunun da artı bir maliyet gerektirdiğini kaydetti.



Domates üreticisi Emin Mücahit Çalışkan da, 30 bin lira masrafla 5 dönüm domates diktiğini, 20 bin liralık satış yapabildiğini, kalanını satamadığını ve dalında kaldığını, 10 bin lira zararı olduğunu söyledi. - MERSİN