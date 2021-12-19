"Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi kasa kasa domatesini dereye döktü - Haberler Ekonomi
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"Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi kasa kasa domatesini dereye döktü

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Hem dolar kurundaki yükseliş hem de enflasyon, vatandaş ve üreticiyi çıkmaza soktu. Tarladan 1 liraya çıkan domatesin marketlerde 8 liraya satılmasına isyan eden Antalyalı bir çiftçi, domateslerini dere kenarına döktü.

Türkiye'de dolar kurundaki ani yükseliş ve enflasyon, vatandaşla birlikte üreticileri de derinden sarstı. Özellikle tarım alanında faaliyet gösteren üreticiler, malın tarladan çıkış fiyatıyla marketlerdeki fiyatına büyük tepki göstermeye başladı. Domates de bu ürünlerden biri. Tarladan 1 liraya çıkan domatesin reyonlardaki fiyatı ortalama 8 lira.

DOMATES KASALARINI TEK TEK DÖKTÜ

Antalya'da yaşayan Barış isimli bir çiftçi, domates dolu kamyonetini dere kenarına çekerek duruma isyan etti. Daha fazla üretim yapmayacağını söyleyen çiftçi, kasaların içerisinde duran domatesleri tek tek dereye döktü.

"EKMEYECEĞİM BİR DAHA, KAMYONETİ DE SATACAĞIM"

Çiftçinin o anları yanındaki arkadaşı tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Çiftçinin görüntülerdeki, "Dolar olmuş 20 lira, domates olmuş 1 lira. Ekmeyeceğim bir daha. Bu kamyoneti de satacağım." sözleri de oldukça dikkat çekti.

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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Meydana Çek 2 TL de bak bakalım bir saate bir tane domatesin kalır mı , bu dökenlere şov yapanlara kes bakalım 50 bin TL ceza bir daha döker mi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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