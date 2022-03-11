Domaniç, yağlık ayçiçeği ekiminde destekleme kapsamına alındı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinin 'Havza Bazlı Fark Destekleme Ödemesi' kapsamında yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekar başına 50 TL ek girdi desteği ödenecektir. Dekara 16 TL olan arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikte sertifikalı tohum kullanım desteği 24 TL olarak değiştirilmiştir. 46 bin TL olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği 52 bin TL olarak güncellenmiştir. Havza Bazlı Fark Destekleme Ödemesi kapsamında Domaniç ilçemiz de Yağlık Ayçiçeği destekleme kapsamına alınmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun" denildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Domaniç ilçemiz yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alınmıştır. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi