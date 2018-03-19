Dolmabahçe-Levazım Tüneli Çalışmaları Havadan Görüntülendi

İBB tarafından yürütülen Dolmabahçe- Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Karayolları Tünelleri, projesi açıklandığı andan bu yana gündemden düşmedi. İlk etap çalışmalarının yürütüldüğü Maçka Parkı'nda ağaçların işaretlenmesi ile başlayıp sökülmesiyle devam eden süreç, herkes tarafından yakından takip edildi. Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin giriş ve çıkış noktaları havadan görüntüledi. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre; Tünelin Dolmabahçe çıkışını içine alan Maçka Parkı ve Levazım çıkışını kapsayan Ortaköy Vadisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

AĞAÇLAR TAŞINMIŞTI

Toplam büyüklüğü 140 bin metrekare olan Maçka Parkı'nın 3 bin 500 metrekarelik bölümünde yürütülen çalışmalar kapsamında, alanda bulunan 176 ağaç, Sarıyer Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'na taşınmıştı. Çalışmalar bittiğinde, 3 bin 500 metrekarelik alan yeniden yeşillendirilerek eski haline döndürülecek. İBB'den yapılan açıklamada, tünelin Levazım çıkışında bulunan Ortaköy Kentsel Park Alanı'nda çalışmaların hızlandığı, 2 doğal sit alanının altından geçen tünel sayesinde Dolmabahçe-Levazım arasının 5 dakika olacağı belirtildi. Proje bittiğinde Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu- Ortaköy yönüne kesintisiz ulaşabilecek. 2 tüp olarak yapılacak tünelin uzunluğu 7 bin 800 metre olacak. Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampusu içinde tünel güzergâhının ortasına denk gelen şaft çalışması yapılıyor.

2 TÜNEL İHALEDE

Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı sürerken, Levazım- Baltalimanı-Ağazağa tünelleri için de ihale aşamasına geçildi. İBB 'nin verdiği bilgilere göre, Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararı ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yürütülüyor. İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan tünel, Maçka Parkı'nda bulunan Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Kentsel Park Alanı'nda son bulacak.