Doların zirveyi görmesine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba yorum
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FIVB Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ali Koç, kurla ilgili çarpıcı yorumda bulundu. Koç, "Kur belimizi kırdı, Türk parası yüzde 70 80 değer kaybetti. Gelirimiz ise yerli para. Devletimiz karar vermeli. Durumu uygun şekilde izah ettim. Amatör branşları sürdürmek çok zor bu gelişmelerden sonra" ifadelerini kullandı.
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Kadın Voleybol Takımı'na Egonu transferinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. Başkan Koç'tan bomba yanıt geldi.
Başkan Koç, "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil. Kur belimizi kırdı. Türk lirası yüzde 70, 80 değer kaybetti. Gelirimiz ise yerli para cinsinden. Futboldan kaynaklı amatör branşlara yatırım yapmakta zorlanıyoruz. Büyük kulüpler bu alanlarda yürümekte zorlanıyor artık" ifadelerini kullandı.
Koç, devletin bu konuya el atması gerektiğini vurgulayarak, "Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Anlaşmalarımız yerli para cinsinden. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş kulüplere destek olacaklar mı, siz yağınızda mı kavrulun diyecekler. Üç büyük kulüplerin bu alanlarda devam etmesi zor gözüküyor" dedi.
Amatör branşlarda kapanmaların olabileceğini ifade eden Koç, "Uygun bir şekilde izah etmeye çalıştım durumumuzu. Kulüpler branşları indirecek gibi. Takım sporlarında nasıl ilerleyeceğiz. Hele son gelişmelerden sonra. Her türlü senaryoyu değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
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