Doların zirveyi görmesine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba yorum

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

EGONU TRANSFERİ SORULDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Kadın Voleybol Takımı'na Egonu transferinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. Başkan Koç'tan bomba yanıt geldi.

"EKONOMİK ŞARTLAR ZOR"

Başkan Koç, "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil. Kur belimizi kırdı. Türk lirası yüzde 70, 80 değer kaybetti. Gelirimiz ise yerli para cinsinden. Futboldan kaynaklı amatör branşlara yatırım yapmakta zorlanıyoruz. Büyük kulüpler bu alanlarda yürümekte zorlanıyor artık" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN KARAR VERMESİ LAZIM"

Koç, devletin bu konuya el atması gerektiğini vurgulayarak, "Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Anlaşmalarımız yerli para cinsinden. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş kulüplere destek olacaklar mı, siz yağınızda mı kavrulun diyecekler. Üç büyük kulüplerin bu alanlarda devam etmesi zor gözüküyor" dedi.

"KULÜPLER ÇEKİLECEK"

Amatör branşlarda kapanmaların olabileceğini ifade eden Koç, "Uygun bir şekilde izah etmeye çalıştım durumumuzu. Kulüpler branşları indirecek gibi. Takım sporlarında nasıl ilerleyeceğiz. Hele son gelişmelerden sonra. Her türlü senaryoyu değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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