Güne düşüşle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,69 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,39'dan, sterlin ise 12,09'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,8 artışla 8,7082'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6981'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,3937'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 12,0964'ten satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 91,8 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 23 büyük bankanın stres testini geçmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların 30 Haziran'da kaldırılacağının duyurmasıyla doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında gerilediğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, devam eden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne yükselişle başlayan dolar 8,66'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,66'dan işlem görüyor
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