Dolar/TL 8,49 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,49 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,49 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,49 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,49 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında azaltıma gitme konusunda aceleci davranmayacağı beklentilerini desteklemesi doların diğer ülke para birimleri karşısında gerilemesini beraberinde getirdi. Buna ek olarak yurt içinde açıklanan pozitif veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizinde değişikliğe gitmemesi de Türk lirasının dolar karşısında güçlenmesini destekledi.

Bu gelişmelerle geçen haftaya 8,63 seviyelerinden başlayan dolar/TL, yüzde 1,2 değer kaybederek 8,5243'ten kapandı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kayıpları ile başlamasının ardından 8,4780 ile son 10 günün en düşük seviyesine gerilerken, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 8,4880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,5 azalışla 10,0070'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 düşüşle 11,7620'den satılıyor.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0,3 değer kaybederek 92,5 seviyelerinden kapanırken, bugün yatay hareket ediyor.

Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin gündemin odağında bulunduğunu belirterek, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile çarşamba günü Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına yönelik tutanakların döviz piyasalarının yönü açısından belirleyici olabileceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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