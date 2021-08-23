Dolar/TL 8,46 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolar/TL 8,46 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,46 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü 8,5613'e kadar yükselmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 8,4945'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 8,4610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 9,9070'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 gerilemeyle 11,5460'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, cuma günü 93,7 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kapanışta 93,5 seviyelerine gerilerken, bugün de yüzde 0,1 değer kaybıyla 93,4 civarında bulunuyor. Avro/dolar paritesi de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1710 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, yatırımcıların bu hafta perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantılarına odaklandığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmasından varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını söyledi.

Bu gelişme öncesinde döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini aktaran analistler, bugün ABD ve Avrupa'da öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt içinde ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Haluk Levent Merve Boluğur
Spor Muslera Mert Günok Lionel Messi Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dolar/TL 8,46 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:11:36. #1.16#

title