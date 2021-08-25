Üst üste 4 gündür düşen dolar, 8,39'dan işlem görüyor
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Üst üste 4 gündür düşen dolar, 8,39'dan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Üst üste dört gündür düşen dolar, 8,39 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,86'dan, sterlin ise 11,51'den alıcı buluyor.

Dün en yüksek 8,4429 ve en düşük 8,3930 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 8,4103'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün düşüşünü 4'üncü güne taşımasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 8,3930'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,4 azalışla 9,8620'den, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 11,5140'tan alıcı buluyor. Dolar endeksi, dün 92,8-93,1 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 93 kritik eşiğinin hemen altında seyrediyor. Euro/dolar paritesi, dün arka arkaya 3'üncü işlem gününü de yükselişle tamamlaması sonrası bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1,1740 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesi döviz piyasalarında oynak bir seyir izlendiğini ifade ederek, yatırımcıların bekle-gör tutumuna geçişi ile işlemlerin nispeten dar bir bantta gerçekleşebileceğini söyledi. Dolar endeksi açısından yükselişlerin devamı için 93 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

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Üst üste 4 gündür düşen dolar, 8,39'dan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor
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