Dolar/TL 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,26 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,26 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,26 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 8,4854 ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen satışlarla 8,2775'e kadar gerileyen dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,2 altında 8,2819'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 8,2620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda, dün tarihi zirvesini gören avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 9,9760'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,4620'den alıcı buluyor.

Son dönemde düşüş eğiliminde bulunan dolar endeksi bugün toparlayarak 91 sınırını test ederken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 1,2068 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında dün alınan yeni tedbirlerin ve emtia fiyatlarındaki artış paralelinde gündeme gelen enflasyonist endişelerin kur tarafında baskı unsurları olarak takip edildiğini, buna karşın dolar endeksindeki sakin seyrin gelişmekte olan para birimlerini desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin de döviz piyasalarının yönü açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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