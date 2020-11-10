Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor
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Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor

10.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:56

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın dün yaptığı açıklamalar sonucunda yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, bugün 8,2510'dan işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.

SON 2 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla 8,0014 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL'de son 2 yılın en sert düşüşü görüldü. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,5 azalışla 8,0542'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2.5 üzerinde 8,2510'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 2,5 artışla 9,7605'ten, Sterlin/TL yüzde 2,6 değer kazancıyla 10,8765'ten satılıyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,7 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1832 seviyesinden alıcı buluyor.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 13,2'ye gerilediğini hatırlattı.

KORONAVİRÜS AŞISI PİYASALARDA ETKİLİ

Yurt dışında, Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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