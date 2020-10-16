Güne yükselişle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,94'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,30'dan, sterlin ise 10,24'ten alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,9035, en yüksek 7,9519 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,9355'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 7,9473'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,3010'dan, sterlin/TL ise 10,2466'dan satılıyor. Dolar endeksi, yatay seyirle 93,8 seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret ve enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, ayrıca jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci