Dolar/TL, 7,89 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dolar/TL, 7,89 seviyelerinden işlem görüyor

23.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:47
Dolar/TL, 7,89 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,89 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,89 seviyesinde işlem görüyor.

Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde dün 8,4864'ü görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,1 artışla 7,8036'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,1 üzerinde 7,8890'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 artışla 9,4160'tan, sterlin/TL de yüzde 1 değer kazancıyla 10,9240'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışın hemen altında 1,1925 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların gündemin odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Binnur Kaya Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar/TL, 7,89 seviyelerinden işlem görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 09:48:08. #1.16#
title