5 gündür üst üste düşen dolar, 7,80'den işlem görüyor

Düşüşünü üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar, 7,80'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,25'ten, sterlin ise 10,26'dan alıcı buluyor.

Dün 7,7894 ile son iki haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 7,8118'den tamamladı. Dolar/TL, üst üste düşüşünü 5'inci işlem gününe taşımasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,8040'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,2590'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2640'tan satılıyor. Dolar endeksi ise dün 92,5 ile 2 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 92,6-92,8 dar bandında hareket ediyor. Euro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1858 seviyesinden alıcı buluyor.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden tartışmasının takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı. 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci