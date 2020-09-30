Kambiyo ve TL mevduat vergisinde yapılan indirim sonrası düşüşe geçen dolar 7,75'ten işlem görüyor
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Kambiyo ve TL mevduat vergisinde yapılan indirim sonrası düşüşe geçen dolar 7,75'ten işlem görüyor

30.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:59
Kambiyo ve TL mevduat vergisinde yapılan indirim sonrası düşüşe geçen dolar 7,75'ten işlem görüyor

Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo vergisi ile TL mevduat faizi vergisinde yapılan indirimin ardından düşüşe geçen dolar, 7,75'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,12'den, sterlin ise 9,97'den alıcı buluyor.

Dün, en düşük 7,7768, en yüksek 7,8592 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,8189'dan tamamladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürülürken, Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranları da indirildi. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası atılan normalleşme adımları, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklamasıyla hız kazandı. Dolar/TL, kararların ardından 7,7505'e kadar gerilemesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 7,7741'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,1232'den, sterlin/TL ise 9,9753'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AŞI HABERLERİ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğine dikkati çeken analistler, jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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