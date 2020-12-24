Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor

24.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:04

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi güne yükselişle başlayan dolar 7,64 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,33'den, sterlin ise 10,37'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,6198 ve en yüksek 7,6690 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,6412'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 7,6457'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,3369'dan, sterlin/TL de 10,3756'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajlar, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi.

EKONOMİSTLER 150 PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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