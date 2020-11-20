Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor

20.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:38

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,60'ın hemen altında 7,59'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,01'den, sterlin ise 10,06'dan alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile başlayan Türk lirası varlıklara ilgi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası da devam etti. Dün, TCMB'nin faiz kararı sonrası 7,5160 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 2,2 azalışla 7,5512'den tamamladı. Son iki haftalık süreçte Türk lirası, dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,5940'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 9,0170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,0650'den satılıyor. Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Berk Oktay Caner Cindoruk Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Ozan Tufan Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Türk Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 11:38:22. #1.14#
title