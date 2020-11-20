Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,60'ın hemen altında 7,59'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,01'den, sterlin ise 10,06'dan alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile başlayan Türk lirası varlıklara ilgi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası da devam etti. Dün, TCMB'nin faiz kararı sonrası 7,5160 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 2,2 azalışla 7,5512'den tamamladı. Son iki haftalık süreçte Türk lirası, dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,5940'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 9,0170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,0650'den satılıyor. Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci