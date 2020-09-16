Güne yükselişle başlayan dolar 7,50 ile rekor seviyeden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne yükselişle başlayan dolar 7,50 ile rekor seviyeden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından rekor seviye olan 7,50'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,89'dan, sterlin ise 9,66'dan alıcı buluyor.

16.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:57

Dün, en düşük 7,4725, en yüksek 7,4990 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 7,4918'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla rekor seviye olan 7,5005'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8974'ten, sterlin/TL ise 9,6648'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 93,05 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 azalarak üst üste 4. işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran euro/dolar paritesi, bugün 1,1858'den işlem görüyor.

DOĞU AKDENİZ VE KORONA GELİŞMELERİ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan dolar 7,50 ile rekor seviyeden işlem görüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
ŞOKŞOKŞOKOMELLİ: Bizene dolar artıyor ise biz 50 liralık benzin alıyoruz :D hahahah siyasiler ne diyor ise tam tersi yapın siz de kazanın 10 olmadan bozmak yok
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DOKTOR Bİ ÇARE: helal bravo tebrikler başarılarınızın devamını seveyim . harika müjdeler sadece doları etkliyor sanırım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Barış Falay Nihal Candan Okan Bayülgen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Metin Oktay Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan dolar 7,50 ile rekor seviyeden işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 11:12:05. #1.15#
title