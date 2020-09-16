Güne yükselişle başlayan dolar 7,50 ile rekor seviyeden işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından rekor seviye olan 7,50'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,89'dan, sterlin ise 9,66'dan alıcı buluyor.

Dün, en düşük 7,4725, en yüksek 7,4990 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 7,4918'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla rekor seviye olan 7,5005'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8974'ten, sterlin/TL ise 9,6648'den satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 93,05 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 azalarak üst üste 4. işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran euro/dolar paritesi, bugün 1,1858'den işlem görüyor.

DOĞU AKDENİZ VE KORONA GELİŞMELERİ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: AA