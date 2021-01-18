Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor

18.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:23

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,51 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,07'den, sterlin ise 10,19'dan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,3567, en yüksek 7,5102 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4623'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 7,5104'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda 9,0795'ten, sterlin/TL ise 10,1928'den satılıyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,8 seviyesinde, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2080 seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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