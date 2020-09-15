Güne yükselişle başlayan dolar 7,49'dan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne yükselişle başlayan dolar 7,49'dan işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,49'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,66'dan, sterlin ise 9,66'dan alıcı buluyor.

Güne yükselişle başlayan dolar 7,49'dan işlem görüyor
15.09.2020 10:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:19

Dün, en düşük 7,4659, en yüksek 7,5020 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,4881'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 7,4934'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,9045'ten, sterlin/TL ise 9,6615'ten satılıyor. Bugün merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
EURO DEIS YANLIS YAZMSSN: YANLIS HABER
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Seda Sayan Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Milli Suriye Hırsızlık
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan dolar 7,49'dan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 11:25:56. #1.14#
title