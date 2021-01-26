Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor

26.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:32

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,42 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,00'dan, sterlin ise 10,12'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,3657, en yüksek 7,4278 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,4090'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 7,42'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 9,00'dan, sterlin/TL de 10,12'den satılıyor. Dolar endeksi 90,1-90,5 dar bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,2125 seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkelerin getirdiği kısıtlamalara ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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