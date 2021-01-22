Güne düşüşle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor

22.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:36

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,40 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar da euro 9,00'dan, sterlin ise 10,13'ten alıcı buluyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve "şahin" olarak nitelendirilen karar metni sonrası 7,3497'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3683'ten tamamladı.

POLİTİKA FAİZİ %17'DE SABİT TUTULMUŞTU

Merkez Bankası, dün beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun "uzun bir süre" devam edeceğini ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını kaydetti.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,40'dan işlem görüyor. Avro/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 9.01, sterlin/TL de yatay bir seyirle 10,13'ten satılıyor. Dolar endeksi 90,1-90,4 dar bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi önceki kapanışı hemen altında 1,2165 seviyesinde dengelendi.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümü üzerindeki risklerin hala aşağı yönlü olduğunu ifade etti. Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Güne düşüşle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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