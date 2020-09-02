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Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,75'ten, sterlin ise 9,83'ten alıcı buluyor.

02.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:58

Dün en düşük 7,3265, en yüksek 7,3792 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,3691'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,3730'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 azalışla 8,7560'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,8310'dan satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 92,5 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün, Nisan 2018'den bu yana ilk kez 1,20'nin üzerini görmesi sonrası şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1,1865 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 7,25-7,40 BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,25-7,40 bandının izleneceğini kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor

Kaynak: AA

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