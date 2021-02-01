Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,27'den işlem görüyor

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın 'enflasyonla mücadele' vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı. Dolar/TL, düşüşünü yeni haftaya taşıyarak 7,2578'e kadar geriledi ve saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,2740'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,8270'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,9990'dan satılıyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,5, Euro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2130 seviyesinde dengelendi.

KORONA HALEN PİYASALARA ETKİ EDİYOR

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel ölçekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama çalışmaları ile ilgili haberlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci