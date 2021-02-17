Güne yükselişle başlayan dolar 7,03 seviyelerinden işlem görüyor

Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş

Dolar 6,8977 ile 4 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,0007'den tamamlamıştı.

EURO VE STRELİNDE SON DURUM

Dolar bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 7,03'ten işlem görüyor. Euro aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla8,49'dan, sterlin de yüzde 0,5 değer kazancıyla 9,76'dan satılıyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,2077, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 90,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci