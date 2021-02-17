Güne yükselişle başlayan dolar 7,03 seviyelerinden işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,03 seviyelerinden işlem görüyor

17.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:57

Güne yükselişle başlamasının ardından dolar 7,03 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,49'dan, sterlin 9,76'dan satılıyor.

Dolar 6,8977 ile 4 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,0007'den tamamlamıştı.

EURO VE STRELİNDE SON DURUM

Dolar bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 7,03'ten işlem görüyor. Euro aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla8,49'dan, sterlin de yüzde 0,5 değer kazancıyla 9,76'dan satılıyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,2077, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 90,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Güne yükselişle başlayan dolar 7,03 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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