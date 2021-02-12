Haftanın son gününe yatay bir seyirle başlayan dolar, 7,02'den işlem görüyor

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Haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlayan dolar, 7,02'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,56, sterlin ise 9,69'dan satılıyor.

Dün düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, 7,00 sınırına kadar gerilemesi sonrası günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,0255'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen altında 7,0200 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 8,5160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,6910'dan satılıyor. Üst üste 5 işlem günü yükselen euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,2126 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 90,5 seviyesinde sakin bir seyir izliyor.

KORONA PİYASALARA ETKİ EDİYOR

Bugün açıklanan verilere göre, yurt içinde sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükselirken, 2020 yılı cari işlemler açığı da 36 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci