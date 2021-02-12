Haftanın son gününe yatay bir seyirle başlayan dolar, 7,02'den işlem görüyor
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Haftanın son gününe yatay bir seyirle başlayan dolar, 7,02'den işlem görüyor

12.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:46

Haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlayan dolar, 7,02'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,56, sterlin ise 9,69'dan satılıyor.

Dün düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, 7,00 sınırına kadar gerilemesi sonrası günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,0255'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen altında 7,0200 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 8,5160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,6910'dan satılıyor. Üst üste 5 işlem günü yükselen euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,2126 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 90,5 seviyesinde sakin bir seyir izliyor.

KORONA PİYASALARA ETKİ EDİYOR

Bugün açıklanan verilere göre, yurt içinde sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükselirken, 2020 yılı cari işlemler açığı da 36 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

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Haftanın son gününe yatay bir seyirle başlayan dolar, 7,02'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (3)
GÖZLEMCİ: Zaten cok yukselmisti köpuktu abd de ekonomi sorun bir suru para bastilar dahada da düsmesi lazım ...
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QQQ: faiz şahane hem de helal oldu artık yola devam kimse bizi tutamaz
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V: Merkez faiz verdikçe dolar altın düşer lakin bu faizcilere ödenen parayı nerden veriyoruz aklım almıyor yada elimizde ne varda veriyoruz daha sonrasında faize parasını yatıranlar çekince ne olacak faiz haram diye eskiler altın alır atardı kenara onlara yazık oldu.
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