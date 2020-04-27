Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,97'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,56'dan, sterlin ise 8,67'den alıcı buluyor.

Geçen hafta 6,87-7,00 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 6,9632'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,9780'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,56'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 8,6775'ten satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 100 seviyesinin hemen altında seyrederken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0835'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 7 LİRA SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin haber akışının piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ancak ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam ettiğini belirtti. Bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu, hafta genelince ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95 seviyesinin destek, 7,00 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA