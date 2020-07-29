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Yükselişe geçen dolar 6,95'ten alıcı buluyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,95'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,17'den, sterlin ise 8,97'den alıcı buluyor.

Yükselişe geçen dolar 6,95'ten alıcı buluyor
29.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:55

Dün en düşük 6,8560, en yüksek 6,9789 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kazancıyla 6,9339'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 6,9515'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 8,1720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,9780'den satılıyor. Üst üste 7 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandıran ve 94,0 seviyesinin üzerini test eden dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 93,6 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1740 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 6,98 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi. ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,88 seviyesinin destek, 6,98 seviyesinin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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