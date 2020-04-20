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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mehmet ali akben, Murat Uysal, Ekonomi

Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,87'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,47'den, sterlin ise 8,57'den alıcı buluyor.

20.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:26
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9550'ye kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 6,8306'ya kadar gerilese de cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,48 altında 6,9074'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 6,8790'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 azalışla 7,4755'ten, sterlin/TL yüzde 1,1 değer kaybıyla 8,5715'ten satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 100 seviyesinin hemen altında seyrederken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0865'ten işlem görüyor.

MERKEZ VE BDDK'NIN ADIMLARI TL'Yİ GÜÇLENDİRDİ

Hafta sonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, AA'ya değerlendirmelerde bulundu. Akben, aktif rasyosu hesaplamasına ilişkin yapılan yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını, reel sektörün ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebileceğini söyledi. TCMB Başkanı Uysal da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Analistler, hem Murat Uysal hem de Mehmet Ali Akben'in açıklamalarının Türk lirası varlıkları destekleyici olduğunun altını çizerek, TCMB'nin swap anlaşması yapması durumunda döviz likiditesinin artacağını ve kurlar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini, BDDK'nın hamlelerinin ise finansmana erişim açısından güven verdiğini söyledi.

'DOLARDA 6,9550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de Chicago Fed Aktivite Endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,80 ve 6,70 seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, 6,9550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor

Kaynak: AA

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