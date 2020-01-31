: Dolar 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum

31.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:47

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9873'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9752'den tamamladı. Dolar/TL, dünkü yükselişini bugüne taşımasının arından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9810'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,5960'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,8370'ten satılıyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1020'den, sterlin/dolar ise önceki kapanışı seviyesinin hemen üzerinde 1,3095'ten işlem görüyor. Dolar endeksi sınırlı düşüşle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,9950 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9950'nin direnç, 5,9350'nin destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu