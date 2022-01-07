Dolar/TL 13,80 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar/TL 13,80 seviyelerinde işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,80 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,80 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 13,8380'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 13,7980 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 değer kazanarak 15,6170'ten, sterlin/TL yüzde 0,15 düşüşle 18,6920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olması nedeniyle, olası beklentilerden uzak gerçekleşmelerde döviz kurlarında oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 96 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 13,80'den işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,80'den işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title