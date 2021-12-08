Güne yükselişle başlayan dolar, yeniden 13,61 seviyelerine oturdu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,61 seviyelerinde işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 altında 13,4973'ten tamamladı.

ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE YÜZDE 0,8 ARTIŞ

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8 artışla 13,6120 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,01 değer kazanarak 15,3650'den, sterlin/TL yüzde 0,83 artışla 18,0230'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

ABD'DEKİ VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk algısının gerilediğini bildirdi. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet