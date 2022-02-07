Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 13,56'dan işlem görüyor

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5625'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 13,56 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,51'den, sterlin/TL ise 18,38'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise üst üste altı işlem günü süren yükseliş serisinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1,1430'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikaları sonrası döviz kurlarında artan oynaklığın yavaş yavaş dengelenmeye başladığını söyledi. Para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, Euro Bölgesi'nde ise yatırımcı güven endeksinin de takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.