ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde - Haberler Ekonomi
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ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar, dün ABD'de enflasyonun yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine çıkmasıyla 13,80'lerden 13,20'lere kadar geriledi. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 13,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, sert düşen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 azalışla 13,2213'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 13,5340 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 15,56'dan, sterlin/TL ise 18,65'ten satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,7 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürüyor. Önceki kapanışa göre yüzde 0,1 gerileyen dolar endeksi, 94,7 ile 10 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1470'ten alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 7 ile 40 yılın zirvesindeki yerini korumasının ardından dolar endeksinin düşüşe geçtiğini ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar karşısında değer kazandığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) şahinleşmesinin tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini hatırlatan analistler, buna karşın para politikasında belirsizliklerin azalmasının dolar talebini kısmen de olsa azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 artarak, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 8,38'in üzerinde gerçekleşti. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

 DolarTL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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