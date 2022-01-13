ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde

Dün, sert düşen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 azalışla 13,2213'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 13,5340 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,56'dan, sterlin/TL ise 18,65'ten satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,7 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürüyor. Önceki kapanışa göre yüzde 0,1 gerileyen dolar endeksi, 94,7 ile 10 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1470'ten alıcı buluyor.

ABD'DE ENFLASYON REKOR KIRINCA DOLAR DÜŞTÜ

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 artarak, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 8,38'in üzerinde gerçekleşti. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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