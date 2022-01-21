Güne yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 13,3807'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 13,43 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,23'ten, sterlin/TL ise 18,24'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1330'dan alıcı buluyor.