Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 11,8277'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,3 artışla 12,1040 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,2 değer kazanarak 13,6840'tan, sterlin/TL yüzde 2,1 yükselişle 16,2430'dan satılıyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde piyasalarda oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayımladığı 2022 yılına ilişkin para ve kur politikası metninde, zorunlu karşılıkların, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacağı belirtilerek, 2022'de Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği kaydedildi. Bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları ve stok verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri

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