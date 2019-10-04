Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 4 Ekim Cuma güncel döviz kurları

04.10.2019 07:52

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar haftaya düşüşle başladı. Dün akşam dolar ve döviz kurunda son durum şöyle idi; Gün sonu işlemlerinde: dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7139 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında, euro en düşük 6.2126 lira ve en yüksek 6.2755 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında, sterlin en düşük 6.9658 lira ve en yüksek 7.0819 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyordu. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 4 Ekim Cuma güncel döviz kurları...

4 EKİM CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.40 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,6900/ 5,6956 TL

Euro/TL: 6,2468/ 6,2504 TL

Sterlin/TL: 7,0043/ 7,0394 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DOLAR - EURO KURLARI

Dolar/TL: 5,7051/ 5,7071 TL

Euro/TL: 6,2559/ 6,2607 TL

Sterlin/TL: 7,0030/ 7,0381 TL

UZMANLARIN YENİ HAFTA İÇİN DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Cuma günü, 5,65-5,69 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5,6708'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında, 5,6550 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 6,1860'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,9570'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0943'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2310'dan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD borsalarında işlem gören Çin'li firmaların borsa kotundan çıkarılabileceği iddiasının dolardaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde Yeni Ekonomi Programı (YEP), yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de, Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu dile getirdi.