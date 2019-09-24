Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 24 Eylül Salı güncel döviz kurları

24.09.2019 08:38

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. ABD Başkanı Trump'ın İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını açıklamasıyla dolar yükselişe geçmişti. 5,75 TL'ye kadar yükseldi. Gün sonunda ise 5,70 liraya kadar geriledi. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 24 Eylül Salı güncel döviz kurları...

24 EYLÜL SALI DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 08.30 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,7094/ 5,7114 TL

Euro/TL: 6,2749/ 6,2787 TL

Sterlin/TL: 7,0819/ 7,1174 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Dolar en düşük 5.7209 lira ve en yüksek 5.7447 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

Euro en düşük 6.3098 lira ve en yüksek 6.3392 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.1399 lira ve en yüksek 7.1780 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyordu.