Dolar ne kadar oldu? 28 Mayıs dolar neden yükseliyor, neden yükseldi? (28 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)
Doların artışından sonra "Dolar ne kadar oldu? 28 Mayıs dolar neden yükseliyor, neden yükseldi?" Soruları araştırılmaya başladı. Dolar kuru dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz oranlarının olağanüstü düşük olmasını söylemesi ardından tüm dünyada yükseldi.
Dün 8,54'e kadar yükselerek 8,58'deki tarihi zirvesine yaklaşan Dolar/TL, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 8,60 sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Euro/TL'de de rekor güncellenirken tarihi seviyeler 10,47'nin üzerine taşındı.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dünkü yükseliş sonrası günü 8,50'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bugün 8,57-8,58 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL ise 10,45'lerde işlem görüyor.
S&P NOT DEĞERLENDİRMESİ BUGÜN
Haftanın son işlem gününde Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu izlenecek.
Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.