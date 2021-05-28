Dolar ne kadar oldu? 28 Mayıs dolar neden yükseliyor, neden yükseldi? (28 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Doların artışından sonra "Dolar ne kadar oldu? 28 Mayıs dolar neden yükseliyor, neden yükseldi?" Soruları araştırılmaya başladı. Dolar kuru dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz oranlarının olağanüstü düşük olmasını söylemesi ardından tüm dünyada yükseldi.