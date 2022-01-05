Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün dolar ne kadar? - Haberler
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Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün dolar ne kadar?

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Dolar kaç TL? Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 Dolar, Euro ve dövizde son durum! 1 dolar kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 4 Ocak 2022 dolar ve döviz kurları haberimizde...

Dolar kaç TL? Dolar, Euro ve Döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 5 Ocak Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar ve Euro ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 5 Ocak Dolar, Euro ve Borsa'da son durum! 1 Dolar kaç TL oldu? Yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar...

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09.00)

Bugün 1 Dolar 13,4501 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,4401 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,4501 TL'dir.

Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2022

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09.00)

Bugün 1 Euro 15,2176 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,1604 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,2176 TL'dir.

Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2022

BUGÜN 1 STERLİN KAÇ TL? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09.00)

Bugün 1 Sterlin 18,2381 TL'dir. 1 Sterlin alış fiyatı 18,1472 iken, 1 Sterlin satış fiyatı 18,2381 TL'dir.

Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2022

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 5 Ocak 2022 Çarşamba 09.00 itibarıyla Dolar 13,4501, Euro 15,2176, Sterlin 18,2381 değerinden satış görmektedir.

Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2022

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Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

 Dolar 13,44 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar 13,44 seviyelerinde işlem görüyor

 Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince yeniden artırıyorlar

Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince yeniden artırıyorlar

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