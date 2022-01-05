Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün dolar ne kadar?

Dolar kaç TL? Dolar, Euro ve Döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 5 Ocak Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar ve Euro ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 5 Ocak Dolar, Euro ve Borsa'da son durum! 1 Dolar kaç TL oldu? Yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar...

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09.00)

Bugün 1 Dolar 13,4501 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,4401 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,4501 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09.00)

Bugün 1 Euro 15,2176 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,1604 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,2176 TL'dir.

BUGÜN 1 STERLİN KAÇ TL? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09.00)

Bugün 1 Sterlin 18,2381 TL'dir. 1 Sterlin alış fiyatı 18,1472 iken, 1 Sterlin satış fiyatı 18,2381 TL'dir.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 5 Ocak 2022 Çarşamba 09.00 itibarıyla Dolar 13,4501, Euro 15,2176, Sterlin 18,2381 değerinden satış görmektedir.

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