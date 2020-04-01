Dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 1 Nisan itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu?

Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum! 1 NİSAN 2020 DOLAR KURU 01.04.2020 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları 1 ABD DOLARI: Alış: 6.6428 Satış: 6.6548