Doların ateşi sessiz sedasız sönüyor! Son 6 ayın en düşük seviyesini gördü
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Doların ateşi sessiz sedasız sönüyor! Son 6 ayın en düşük seviyesini gördü

01.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleyi önceleyen sıkı para politikası ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın etkili iletişimiyle düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7,20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde benimsediği ortodoks politikalar ve artan kredibilitesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın iletişim kanalını etkili bir şekilde kullanması dolar kurundaki aşağı yönlü eğilimi güçlendirdi.

AĞBAL'IN SUNUMUNDAN SONRA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Geçen hafta, Ağbal tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu öncesinde 7,43 seviyelerinde bulunan dolar/TL, sunumun ardından düşüşe geçerek haftayı 7,3179'dan tamamladı.

DOLAR BUGÜN 7,20'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 7,18 ile 7 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 14.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 7,1822 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,1 azalışla 8,6927, sterlin/TL de yüzde 1,7 düşüşle 9,8625 seviyesinde işlem görüyor.

AĞBAL'IN POLİTİKASI SAMİMİ BULUNDU

Analistler, Ağbal'ın yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu şeffaf, samimi ve bilgilendirici bulurken, enflasyonun kalıcı tek haneye düşürülmesi konusunda da güçlü bir iletişim politikası duruşu gösterildiğini söyledi.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN DEVAM EDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

TCMB'nin artan kredibilitesi ve Ağbal'a duyulan güvenin giderek güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin de Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını ifade etti.

Analistler, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 54,4'le beklentilerin oldukça üzerine çıktığını da anımsatarak, imalat sanayisinde çarkların hızlanmasının, Türkiye ekonomisine olan güveni desteklediğini dile getirdi.

TÜRK LİRASININ DEĞER KAZANIMI HIZLANDI

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve Ağbal'ın, enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşene kadar mevcut politikaların korunacağı söyleminin, son enflasyon raporu sunumunda da altı çizilerek teyit edilmesiyle Türk lirasının değer kazanımının hızlandığını bildirdi.

Dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Paksoy değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Dolar/TL'de ara ara tepkiler gelse de TCMB'nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7.35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde denenen 7,45-7,60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi."

Doların ateşi sessiz sedasız sönüyor! Son 6 ayın en düşük seviyesini gördü
Haber Yorumları (8)
AYŞE: EEE FAİZLER BU KADAR YÜKSEK OLUNCA ÖYLE OLUR TABİ PEKİ NE KADAR FAZİLERİ YÜKSEK TUTABİLECEĞİZ. BU İYİ Mİ KÖTÜMÜ BUNU DEĞERLENDİRMEK LAZIM. BU DÜŞÜŞ GERÇEK Mİ HAYAL Mİ
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AL GÜLÜM VER GÜLÜM: Dolar alacaklar acele etmeyin. 7 TL nin altını görecek dolar. Minumuma indikten sonra yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Bu dünya döndükçe daha çok doların ateşi yükselir düşer. Zenginlerin iştahı kabarmaya başlıyor şimdiden. Para parayı çeker hesabı. Kapiş. .
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AA: Yalan inanmayın doların düştüğü yok başka dolaplar dönüyor kokusu yakında çıkar
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