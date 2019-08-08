Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 8 Ağustos Perşembe güncel döviz kurları

08.08.2019 08:22

Dolardaki düşüş yeni hafta ile birlikte devam ediyor. Dolar ve Euro'da düşüş bugün de devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından kur kavgasına dönen olaylar sonra tepki alışları görülüyor. Dolar, dünü 5,48 liradan, Euro 6,61 liradan kapattı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 8 Ağustos Perşembe güncel döviz kurları...

8 AĞUSTOS PERŞEMBE DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,4757 5,4777 Euro 6,1561 6,1624 Sterlin 6,6448 6,6781

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DOLAR SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

İş Yatırım'ın "Hasar Kontrol…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel piyasalardaki düzeltme öngördüğümüzden daha hızlı ve sert yaşanıyor. ABD – Çin arasındaki ticaret kavgasının kur savaşına dönüşmesi korkusuyla son üç günde hisse senetlerinde yaşanan kayıp gelişmiş ülkelerde yüzde 4.0, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6.0'yı aştı. MSCI Türkiye aynı dönemde yüzde 3.6 değer kaybetti.

"Çin Merkez Bankası'nın renminbi fixingini psikolojik olarak önemli 7.0 seviyesinin altında açıklaması sonrası ABD vadelilerinde ve Asya piyasalarında toparlanma çabaları görülüyor. Çin Merkez Bankası'nın renminbideki değer kaybını sınırlı tutmasını piyasalar için iyi haber olarak görüyoruz. Bizi endişelendiren ise Trump'ın durmak için bir nedeni olmaması."