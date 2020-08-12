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Dolar 7.20 lira, euro 8.45 lira, sterlin 9.40 lirada

Dövizler yeni gününün ilk işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla Salı günü indikleri yeni zirvelerin 10-15 kuruş altındaki düzeylerde hareket ediyor.

Dolar 7.20 lira, euro 8.45 lira, sterlin 9.40 lirada
12.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:10

Dövizler yeni gününün ilk işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla Salı günü indikleri yeni zirvelerin 10-15 kuruş altındaki düzeylerde hareket ediyor. Dolar, yeni günün erken işlemlerinde 2.0 kuruş daha düşerek 7.18 lirayı görürken, euro da 8.44 liraya kadar indi.

TCMB Salı günü erken saatlerde, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırlandığını duyurdu. Salı günü erken saatlerde 7.35 liranın üzerini gören dolar, TCMB kararının açıklanmasından sonra 7.20 liraya kadar geriledi. 

TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; Çarşamba gününden itibaren ise yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlanmış olacak ve bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.TCMB'den Salı günü yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,082.24 puan ve 1,112.44 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 3.21 artışla 1,110.05 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.07, BIST Mali Endeks yüzde 4.66, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.78 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1827 lira ve en yüksek 7.2863 lirayı gördükten sonra, 7.20 – 7.21 lira aralığında,euro en düşük 8.4425 lira ve en yüksek 8.5547 lirayı gördükten sonra, 8.45 – 8.46 lira aralığında,sterlin en düşük 9.3911 lira ve en yüksek 9.5117 lirayı gördükten sonra 9.40 – 9.41 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17111 - 1.17473 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17271 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklerken, son dönemde yüksek seyreden volatilite yakından izlenecektir" denildi ve eklendi: "Dün güçlü şekilde yükselişini sürdüren BIST100 Endeksi, gün içi en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde kritik gördüğümüz 1,110 direncinden kapandı."Kısa vadede 1,070 olarak takip ettiğimiz ilk destek öncesinde 1,095 önemli bir destek haline geldi. "Bu seviye üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler sınırlı düzeltme hareketleri olarak izlenebilir. "Yukarıda ise son satış dalgasının düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,122 izleyeceğimiz ilk güçlü direnç olacak. "Burası da geçilecek olur ise endekste daha önce test edilen tarihi zirveler yeniden gündeme gelebilir. "Son günlerde her iki yönde de gerçekleşen sert hareketler sonrası piyasanın henüz dengeye oturduğunu söylemek zor. "Bu nedenle her iki yön için de aşırılıklar oluşabileceği göz önünde bulundurulmalı."

 


Kaynak: DHA

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