Dolar 5.98 lira, euro 6.63 lira, sterlin 7.88 lirada

03.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:13

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, küresel piyasalarda coronavirüs endişelerinin lira üzerinde yarattığı baskıya bağlı olarak, dolar yeni haftaya, 5.98 lira ile, geçen haftanın kapanış düzeylerinde başladı. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundan çıkan mesajların yakından izlendiği geçen haftanın ardından, piyasalar yeni haftanın ilk gününde Hazine'nin düzenleyeceği, 5 Şubat valörlü, 29 Ocak 2025 itfa tarihli, 5 yıl (1820 gün) vadeli, altı ayda bir yüzde 1.18 reel kupon ödemeli TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesini izleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam 74.6 milyar lira iç borç servisine karşılık, toplam 66.5 milyar lira borçlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hazine, Şubat ayında toplam 25.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 21 milyar liralık borçlanma, Mart ayında toplam 26.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar liralık borçlanma ve Nisan ayında toplam 22.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 23.5 milyar liralık iç borçlanma programladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Cuma günü 119 bin 202 puan ile 120 bin 318 puan arasında hereket ettikten sonra, yüzde 0.59 düşüşle 119 bin 140 puanda, gün içinde 174 bin 29 puan ile 176 bin 646 puan arasında dalgalanan BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.42 düşüşle 173 bin 478 puanda kapandı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.39 artışla 10.23'e yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 2.41 artışla 10.20 düzeyine yükseldi.Erken işlemlerde ;dolar en düşük 5.9764 lira ve en yüksek 5.9853 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,euro en düşük 6.6219 lira ve en yüksek 6.6407 lirayı gördükten sonra, 6.63 – 6.64 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8669 lira ve en yüksek 7.8903 lirayı gördükten sonra 7.88– 7.89 lira aralığında hareket ediyor.Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde, hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması" geğince, hükümete "açık mektup" yollayan Merkez Bankası, 2019 yılında enflasyon hedefinin, "lirada gözlenen değer kaybının tüketici fiyatları üzerindeki gecikmeli etkilerinin bu dönemde azalarak da olsa sürmesi ve gıda fiyatları" nedeniyle tutmadığını açıkladı.

Kaynak: DHA