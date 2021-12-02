DOKA, 6 ilde coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara eğitim verecek

ADIYAMAN (AA) - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 6 ilde coğrafi işaretli ürün üreten ve bu ürünleri pazarlayanlara yönelik eğitim programı başlatacak.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de sayısı 50'yi aşan coğrafi işaretli yöresel ürünü yerel kalkınmanın anahtarlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda öncü rol üstlenmeyi amaçladıklarının altını çizen Adıyaman, bu kapsamda coğrafi işaretli ürünleri üreten ve pazarlayanlara yönelik eğitim çalışması başlatacaklarını aktardı.

Adıyaman, eğitimlerin AB tarafından finanse edilen Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı Projesi çerçevesinde verileceğini vurguladı.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'da coğrafi işaretli ürün üreticilerine, eğitim verileceğini ifade eden Adıyaman, eğitimin içeriğinin, "coğrafi işaretli ürün üreticilerine yönelik yapılan eğitim ihtiyaçlarını belirleme anketi" sonuçlarına göre oluşturulduğuna dikkati çekti.

Adıyaman, "Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaları Kurumsallaştırma Desteği", "Coğrafi İşaretlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi", "Coğrafi İşaretli Ürünleri Ticarileştirme ve Ticarileşme Modelleri ile Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması" ve "e-Ticaret Çalışmaları" konu başlıklarının ele alınacağı eğitimlerin her ilde 5'er gün süreceğini belirtti.

Ücretsiz eğitimlerin kontenjanının sınırlı olduğuna işaret eden Adıyaman, şunları kaydetti:

"Eğitimlere katılmak isteyen coğrafi işaretli ürün üreticileri ve bu ürünlerin ticaretini yapmak isteyenlerin, 'www.karadenizci.com' internet sitesi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. İlk eğitim programımız 6 Aralık Pazartesi günü Trabzon'da, ikincisi de 7 Aralık Salı günü Gümüşhane'de başlayacaktır. Diğer illerin eğitim takvimini de önümüzdeki günlerde açıklayacağız."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Tuğba Yardımcı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet