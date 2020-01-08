Doğudaki şeker fabrikalarına fazladan yüzde 10 prim desteği

08.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:40

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan; Kars, Ağrı ve Van-Erciş şeker fabrikalarının kapasitelerin çok altında pancar ürettiğini belirterek, almış oldukları kararla birlikte bölgede bulunan pancar çiftçisinin ekimini gerçekleştirdiği ürüne yüzde 10 fazladan prim desteği verileceğini duyurdu.



Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Erciş Şeker Fabrikasında yaptığı açıklamada, kapasitelerinin çok altında pancar üreten Ağrı, Erciş ve Kars şeker fabrikalarında 2020 yılında belirlenecek A kotası pancar birim fiyatının yüzde 10'u oranında ilave pancar üretim teşvik primi verileceğini söyledi. Bu sayede 2019 yılında üretilen 259 bin ton pancar üretimine ilaveten Erciş, Ağrı ve Kars şeker fabrikalarına toplamda 516 bin ton pancar kotası tahsis edildiğini de anlatan Alkan, "Kapasitelerinin çok altında pancar üretilen Ağrı, Erciş ve Kars şeker fabrikalarında 2020 yılında belirlenecek A kotası pancar birim fiyatının yüzde 10'u oranında ilave pancar üretim teşvik primi verilecektir. Bu sayede 2019 yılında üretilen 259 bin ton pancar üretimine ilaveten bu üç fabrikamıza toplam 516 bin ton pancar kotası tahsis edilecektir" dedi.



Doğu Anadolu'ya 178 milyon TL ek destek



Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan; Ağrı, Kars ve Erciş şeker fabrikalarında 2020 yılında pancar üretimindeki 516 bin ton artış veriminin üreticilere verileceğini de ifade ederek, "Pancar üretim teşvik primi ile bu bölge çiftçilerine 178 milyon TL ilave gelir sağlanmış olacağız. Bilindiği üzere, 300 TL/ton pancar fiyatı, polar artışı nedeniyle 324 TL oldu. 2019 yılında yüzde 16 polar şeker ihtiva eden bir ton şeker pancarının alım kesim fiyatı yüzde 27,66 artış ile 300 TL olarak belirlenmiş olup, Ağrı şeker fabrikasında ise polar şeker varlığındaki artış ile pancar alım fiyatı ortalama 324 TL ton olarak gerçekleşmiştir. Uzun yıllardan beri pancar üretim kotası 2020 yılı için ilk kez Kasım ayında belirlenmiş ve taahhüt alımlarına başlanmıştı. Böylece üreticilerin tahsis edilen pancar üretim kotasına uygun miktar, sonbaharda tarla hazırlığı yapmaları ve gübrelerin sürüm öncesi toprağa verilmesi ile pancar veriminde yüzde 10 artış sağlanmış olacaktır. Bu arada, fosforlu ve potasyumlu (Kompoze) gübrelerin Türk-Şeker tarafından sonbaharda erken dönemde temin edilmesi sonucu da, çiftçi lehine 70 milyon TL tasarruf sağlanmıştır" şeklinde konuştu.



AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ile Abdulahat Arvas ise, fabrika sahasına bağlı pancar ekim merkezlerindeki çiftçilerin bu ilave pirim ile birlikte pancar üretimine daha çok önem vereceklerini, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Erciş'te yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Morgedik Barajı sahası içinde bulunan yaklaşık 18 bin hektar alanın da tarıma kazandırılmasıyla pancar ekim sahalarının çoğaldığını belirterek, bölge çitçisinin kalkınması ve Türk ekonomisine katkı sağlanması için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade ettiler.



Panko-Birlik Erciş Şube Başkanı Faruk Ünal da, yapılan teşvik priminin pancar çiftçisine doping etkisi yaptığını ifade ederek, katkı ve desteklerinden ötürü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese pancar çiftçisi adına şükranlarını iletti.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, Van Gölü Havzası'nın tek sanayi kuruluşu olan Erciş Şeker Fabrikası bacasının sürekli tütmesi için kaymakamlık ve belediye olarak ellerine gelen tüm gayreti göstereceklerini belirterek, bu güzel jeste Erciş ve bölgedeki pancar çiftçisinin de verilen kotaya ulaşarak rekor kıracaklarından şüphesinin olmadığını söyledi.



Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, buradaki programın ardından Erciş Şeker Fabrikası işçileri ve pancar çiftçisiyle işçi yemekhanesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Şeker-İş Erciş Şubesini de ziyaret eden Alkan, burada Şube Başkanı Yusuf Özlek ve yönetimi tarafından karşılandı.



Yapılan programlarda Türkiye Şeker fabrikaları A.Ş. yöneticileri, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, çevredeki tarım ilçe müdürleri, Erciş Şeker Fabrikası yetkilileri, pancar üreticileri de hazır bulundu. - VAN

Kaynak: İHA