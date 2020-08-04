HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-temmuz döneminde arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden bu yılın ocak-temmuz döneminde 770 milyon 742 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-temmuz döneminde arttı
04.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:28

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden bu yılın ocak-temmuz döneminde 770 milyon 742 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 7 ayında 119 ülkeye ürün gönderildiğini bildirdi.

Kalyoncu, bu dönemde yapılan ihracatın tutarının 770 milyon 742 bin dolar olduğunu, bölgeden geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 741 milyon 681 bin dolarlık ihracatla kıyaslandığında yüzde 4 artış sağlandığını ifade etti.

Bölge ihracatında Trabzon'un ilk sırada yer aldığını, ürün bakımından da 444 milyon 690 bin dolarla fındık ve mamullerinin ilk sırada geldiğini bildiren Kalyoncu, en fazla satışın İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını belirtti.

İhracatçıların sorunlarına değinen Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız yaklaşık 5 aydır Gürcistan'daki iş yerlerine gidememektedir. Gürcü makamlarının talep ettiği pandemi otellerinde karantinada kalınması karşılığında giriş izni verilmesi, iş insanlarının kabul edebileceği bir uygulama değildir. Bunun yerine ülkeye gitmeden önce 72 saat içinde üniversite veya Sağlık Bakanlığımız akrediteli bir hastanede yaptırılacak Kovid-19 testi kabul edilmelidir. Bu konuda yetkililerden ivedilikle Gürcistan makamlarıyla iletişime geçilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca uzun süredir beklemekte olan KDV iade alacaklarının ivedi olarak yapılması, devletimize hiçbir maliyeti olmayan bir teşvik mekanizması olarak ihracat artışımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bu konularda ihracatçılarımız çok kıymetli Bakanlarımızın müjdesini beklemektedir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır Politika
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Ekonomi
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti Spor
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Ekonomi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Yaşar Güler Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Gupse Özay Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Çeşme Transfer Beşiktaş
Şu an buradasınız: Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-temmuz döneminde arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 15:56:57. #1.15#
title