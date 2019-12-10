Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
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Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

10.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:16
Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, 'de kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetini artırarak fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, cuma sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve diğer risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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